Cairn | Consigli avanzati e strategie per affrontare il Monte Kami

Cairn non dà sconti. Per vincere la sfida, bisogna saper interpretare la parete e controllare ogni movimento di Aava. Non ci sono scorciatoie: la salita richiede strategia e attenzione ai dettagli.

In Cairn non esiste una scorciatoia o un approccio indulgente alla scalata. Il gioco ruota interamente intorno alla capacità di interpretare la parete e di gestire il corpo di Aava come un insieme di equilibri, leve e punti di contatto. Tentare di salire in modo impulsivo, come in un videogioco tradizionale, porta quasi sempre alla caduta. Ogni progresso dipende dalla lettura della roccia, dalla scelta degli appigli e soprattutto dalla distribuzione del peso tra mani e piedi. Se non interiorizzi questa logica, l’esperienza non diventa solo più complessa: smette proprio di funzionare, perché la scalata è progettata per punire posture sbagliate, sequenze errate degli arti e prese scelte senza criterio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

