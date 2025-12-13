Le stanno sequestrando il conto Truffa sventata coi consigli dell’Arma

Un’anziana coppia sfugge a una truffa grazie ai consigli dell’Arma e alla reattività dei carabinieri. La prontezza della moglie, che aveva seguito le indicazioni delle forze dell’ordine, ha permesso di evitare il sequestro del conto e di mettere in salvo la coppia da un raggiro in atto.

Ancora una truffa ai danni di un anziano, stavolta sventata grazie alla prontezza della moglie (che aveva seguito le 'lezioni' dell'Arma) e alla prontezza dei carabinieri, intervenuti prima che fosse troppo tardi. I fatti risalgono ad alcune settimane fa. La centrale operativa della compagnia di Copparo ha ricevuto una chiamata da una donna spaventata che temeva che il marito fosse vittima di una truffa ancora in corso. L'uomo, un pensionato 80enne, aveva infatti ricevuto poco prima una telefonata da parte di un sedicente ufficiale giudiziario che gli aveva paventato il sequestro da parte del tribunale del proprio conto corrente per alcune irregolarità.

