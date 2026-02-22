Vlasic | Guardiamoci negli occhi la situazione è difficile

Vlasic ha dichiarato che la sconfitta del Torino a Marassi, con un punteggio di 3-0 contro il Genoa, deriva da una serie di errori difensivi e dalla mancanza di lucidità in attacco. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo e nell’organizzare le azioni offensive, peggiorando la posizione in classifica. La partita ha evidenziato le lacune da colmare per evitare altre sconfitte pesanti. La prossima sfida si avvicina e il team deve reagire subito.

Nel confronto di Marassi, il Torino esce sconfitto 3-0 contro il Genoa, una prestazione che complica la classifica e aumenta la pressione su una stagione finora poco linesare. L’avvio è stato negativo, con due reti subite nel primo tempo e l’espulsione di Ilkhan nei minuti di recupero che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di rimonta. Il Genoa ha preso subito in mano le redini dell’incontro, imponendo ritmo e pressing alto, mentre il Torino è apparso meno reattivo e poco incisivo nelle fasi iniziali. Nel primo tempo i rossoblù hanno contestualmente creato pericoli concreti e hanno trovato due realizzazioni, complicando notevolmente la gestione della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Torino, parla Vlasic: «Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, siamo in una situazione difficile»

