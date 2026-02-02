Incidente a Porto Empedocle | camion si ribalta sulla statale 115 coinvolte anche due macchine

Un camion si è ribaltato questa mattina sulla statale 115 a Porto Empedocle. Il veicolo trasportava sabbia ed è finito su un fianco poco dopo aver passato un bar noto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, e alcune auto sono state coinvolte nell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, mentre i vigili del fuoco e la polizia cercano di chiarire cosa sia successo. Nessuna vittima grave, ma ci sono alcuni feriti lievi.

Nessuno, per fortuna, sarebbe rimasto ferito, anche se gli automobilisti sono sotto choc. La "Sud Occidentale Siculia" - all'altezza del chilometro 178 - è interdetta alla circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia. L'Anas ha istituito temporanee deviazioni Un camion, che trasportava sabbia, s'è ribaltato lungo la strada statale 115, all'altezza di un noto bar, in territorio di Porto Empedocle. Sul posto, sincerandosi subito delle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell'incidente stradale, sono giunti i poliziotti delle Volanti della Questura e quelli del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.

