Nella mattinata di oggi, 25 gennaio 2026, si è verificato un incidente sul lavoro a Mazzano, Brescia, all’interno di un cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria. Un operaio è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, risultando in condizioni gravi. L’evento evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei cantieri. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Brescia, 25 gennaio 2026 – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, a Mazzano, in provincia di Brescia, all'interno del cantiere dell'Alta Velocità ferroviaria. Un operaio è rimasto ferito dopo essere precipitato per oltre cinque metri mentre stava lavorando su un traliccio sui binari. La dinamica dell'infortunio è però ancora in fase di accertamento. Sono in corso tutte le verifiche per chiarire le cause dell'accaduto e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Sul posto sono intervenuti la Polfer di Brescia, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo prima del trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mazzano, incidente sul lavoro in un cantiere dell’Alta Velocità: precipita per 5 metri, grave operaio

