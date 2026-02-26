Operaio forestale precipita in un dirupo nel Salernitano trasportato in elicottero all'Ospedale del Mare
Incidente sul lavoro sui monti a Fisciano, in provincia di Salerno. Il ferito ricoverato all'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Auto precipita in un dirupo: 25enne trasportato in elisoccorso all’Ospedale del MareIeri sera il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto a Castellammare di Stabia, su segnalazione del 118, per un incidente...
Auto in un dirupo a Castellammare: ferito 25enne, trasportato in elicottero in ospedale a NapoliL'uomo alla guida dell'automobile è stato recuperato grazie all'intervento degli operatori del Soccorso Alpino, che lo hanno raggiunto con una corda...