Incidente stradale si schianta contro le auto in sosta e si ribalta | 25enne in ospedale

Nella notte a Monza, un giovane di 25 anni ha subito un incidente stradale dopo aver perso il controllo del veicolo, finendo contro alcune auto parcheggiate e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’automobilista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente stradale stanotte a Monza. L'automobilista perde il controllo del veicolo, si schianta contro alcune auto in sosta e poi la macchina si ribalta. L'incidente è avvenuto intorno alle tre di stanotte, domenica 28 dicembre, in via Pisacane.Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto.

