I l dramma nella notte: muore un giovane di 22 anni. Una nuova tragedia della strada scuote il Cosentino. Giuseppe Crispo, 22 anni, originario di Serra San Bruno ma residente a Cosenza, ha perso la vita nelle prime ore del mattino del giorno di Natale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo una strada della provincia. Il giovane è rimasto coinvolto in un violento sinistro mentre era alla guida della propria auto, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata in zona Montalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia sulle strade del Cosentino: muore a 22 anni Giuseppe Crispo, fatale incidente nella notte

