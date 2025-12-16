Incidente nel Milanese anziano investito da un automobilista | è grave

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 dicembre a Trezzo sull'Adda, nel Milanese. Un anziano è stato investito da un automobilista e le sue condizioni sono apparse subito molto serie. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Drammatico incidente nel pomeriggio di martedì 16 dicembre a Trezzo sull'Adda, nord est di Milano. Un uomo anziano è stato investito da un automobilista e si trova in condizioni molto gravi. L'incidenteLa chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16.30, per un investimento pedone in viale.

