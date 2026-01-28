docente condannata e quattro rinvii a giudizio

A Perugia, la vicenda dei concorsi truccati all’Università per Stranieri si fa sempre più complicata. Una docente è stata condannata con rito abbreviato a due anni e otto mesi per corruzione. Nel frattempo, altri quattro persone sono state rinviate a giudizio, continuando a tenere alta la tensione nel mondo accademico locale.

PERUGIA Una docente condannata, con rito abbreviato, a due anni e otto mesi per corruzione. Quattro i rinviati a giudizio nell’ambito del procedimento per i presunti concorsi truccati all’ Università per Stranieri di Perugia. Questa la decisione del gup, Natalia Giubilei. Concorsi, per l’accusa, definiti secondo uno scambio di favori tra docenti della Stranieri e docenti chiamati a ricoprire il ruolo di commissari. Il processo, per gli imputati rinviati a giudizio, è fissata il 21 settembre. Al centro delle contestazioni rivolte a Giuliana Greco Bolli, ex rettrice dell’Unistra, alla docente della Stranieri, Stefania Spina, a Paolo Di Giovine, nel suo ruolo di docente ma anche di presidente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di I e II fascia, a Daniele Piccini, direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali della Stranieri, e a Federica Annamaria Venier, che è la docente condannata, presunti scambi di "reciproche utilità" conseguenti all’abilitazione di Spina a docente di fascia I- Abilitazione funzionale alla vittoria, non lecita per la Procura, di un concorso indetto in seguito alla Stranieri, e all’ottenimento di due posti da ricercatore per studenti designati dai docenti di altro Ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

