Inchiesta stupefacenti ad Avellino | tre proscioglimenti e quattro rinvii a giudizio
AVELLINO – Il procedimento penale istruito presso il Tribunale di Avellino, registra un primo esito definito. Il 18 dicembre 2025, nel corso dell’udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari Mauro Tringali ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tre dei sette. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Sturno, giro di droga smantellato: due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio
Leggi anche: Presunta aggressione in carcere ad Avellino: chiesti sette rinvii a giudizio
Sturno, giro di droga smantellato: due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio; Altavilla Irpina, sentenze definitive per la rete di spaccio: pene fino a 14 anni; Processo per spaccio ad Avellino | si apre il dibattimento per venti imputati; Cannabis light potenziata, 45 chili sequestrati nei negozi: condannato imprenditore dell'Agro.
Inchiesta ex sindaco Avellino, Comune vuole essere parte civile - Il Comune di Avellino intende costituirsi parte civile nell'eventuale processo a 28 indagati, compreso l'ex sindaco Gianluca Festa, nell'inchiesta "Dolce Vita" condotta dalla Procura guidata da ... ansa.it
Condannato un uomo, perché un'inchiesta della Guardia di Finanza ha appurato che aveva spacciato stupefacenti nei propri negozi e commesso ulteriori irregolarità. #informazione #telegiornale #rtcquartarete #guardiadifinanza - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.