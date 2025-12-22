Inchiesta stupefacenti ad Avellino | tre proscioglimenti e quattro rinvii a giudizio

22 dic 2025

AVELLINO – Il procedimento penale istruito presso il Tribunale di Avellino, registra un primo esito definito. Il 18 dicembre 2025, nel corso dell’udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari Mauro Tringali ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tre dei sette. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

