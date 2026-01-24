Milano incidente mortale in corso Sempione | muore un uomo di 45 anni

Nella prima mattinata di sabato 24 gennaio, si è verificato un incidente mortale lungo corso Sempione a Milano, all’altezza di via Filiberto. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:15, ha coinvolto un uomo di 45 anni. Le autorità sono sul posto per le indagini e per gestire la situazione.

Lo schianto all'alba nel cuore di Milano. Grave incidente stradale a Milano nelle prime ore di sabato 24 gennaio, intorno alle 5:15 del mattino, lungo corso Sempione, all'altezza di via Filiberto. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un violento impatto che ha coinvolto un mezzo dell'AMSA e due automobili. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo dell'AMSA proveniva da piazza Firenze e stava percorrendo corso Sempione quando ha urtato il lato sinistro di una BMW che arrivava da destra. A seguito dell'impatto, l'auto è stata trascinata per diversi metri, abbattendo un semaforo e la segnaletica verticale, prima di finire la corsa contro un'altra vettura che procedeva in senso opposto.

