Telesina ennesimo incidente mortale | scontro frontale all’alba un morto

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 372 Telesina, coinvolgendo due veicoli in uno scontro frontale all’alba. La tragedia ha provocato una perdita umana, lasciando la comunità sotto shock. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della vittima. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

© Anteprima24.it - Telesina, ennesimo incidente mortale: scontro frontale all'alba, un morto Tempo di lettura: < 1 minuto Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 372 Telesina. Intorno alle ore 7, un violento scontro frontale ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura in prossimità dello svincolo di Ponte, nella direzione di marcia verso Telese. L'impatto, avvenuto mentre sul territorio insisteva una fitta nebbia, si è rivelato purtroppo fatale per il conducente dell'auto: un uomo 62enne di Benevento, deceduto sul colpo. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del personale del 118, giunti sul posto per i soccorsi e per mettere in sicurezza l'area.

