Incidente atroce in galleria caos totale | tutto bloccato Pompieri sul posto

Nel primo pomeriggio di venerdì 6 marzo, un grave incidente si è verificato in una galleria lungo la tangenziale di Vicenza causando blocchi totali al traffico. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre le strade rimangono ancora chiuse. La situazione ha creato un caos totale, con autovetture ferme e lunghe code.

Il primo pomeriggio di venerdì 6 marzo è stato teatro di un drammatico incidente stradale che ha paralizzato la viabilità lungo la tangenziale di Vicenza. Il sinistro, avvenuto all’interno di una delle gallerie che costeggiano l’arteria cittadina, ha visto coinvolte due automobili in uno scontro la cui violenza ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti. La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine giunte prontamente sul posto, ha trasformato il tunnel in una trappola d’acciaio, richiedendo un intervento complesso e tempestivo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere gli occupanti. Il bilancio parla di un ferito, rimasto imprigionato tra le lamiere contorte dell’abitacolo in seguito al violento impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

