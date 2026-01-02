La Statale 26 della Valle d’Aosta è stata temporaneamente chiusa a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina nella galleria Breil, nel Comune di Châtillon. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, ma nel tardo pomeriggio è stata riaperta al transito. L’incidente ha causato disagi e interventi di emergenza, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui feriti.

La Statale 26 della Valle d’Aosta è tornata percorribile nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1° gennaio, dopo essere rimasta chiusa per diverse ore a causa di un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Breil, nel territorio comunale di Châtillon. La riapertura è avvenuta intorno alle 18, al termine delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro. L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio e ha coinvolto due veicoli che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati all’interno del tunnel. L’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori e la chiusura temporanea della strada, una delle principali arterie di collegamento della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente micidiale in galleria, impatto atroce. Chiuso tutto per ore

Leggi anche: Incidente micidiale in autostrada, tutto bloccato: soccorsi sul posto e sirene ovunque

Leggi anche: Incidente micidiale in mattinata: “Il boato spaventoso”. Tutto bloccato, soccorsi sul posto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Schianto vicino alla galleria, muore centauro di 43 anni - Tragedia a Montecreto (Modena), impatto fatale, la Ducati è volata sotto la vettura. msn.com