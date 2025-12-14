Incidente mostruoso in Italia tutto bloccato Soccorsi sul posto e sirene ovunque

Un grave incidente sulla Palermo–Sciacca, vicino al cavalcavia di viale Regione Siciliana, ha causato blocchi stradali e disagi prolungati. Soccorsi e sirene hanno riempito la zona, mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Un violento incidente avvenuto sulla Palermo–Sciacca, poco distante dal cavalcavia di viale Regione Siciliana, ha paralizzato per ore la viabilità e creato momenti di grande agitazione. Due auto si sono scontrate frontalmente per motivi che stanno ancora venendo analizzati dagli investigatori. Subito dopo l'impatto, uno dei mezzi avrebbe preso fuoco, rendendo l'intervento dei soccorritori urgente e particolarmente delicato. La prima ricostruzione ipotizza che uno dei conducenti abbia perso il controllo della vettura, finendo sulla corsia opposta e centrando l'auto che procedeva in senso contrario.

