Incidente a Bracciano scontro tra due auto | morto un uomo

Un tragico incidente a Bracciano ha causato la morte di un uomo di 83 anni. La collisione tra due auto, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon, ha avuto conseguenze drammatiche, coinvolgendo anche una donna di 66 anni che è stata ricoverata in condizioni critiche. La dinamica dell'incidente sta ora al vaglio delle autorità, mentre il paese si stringe nel dolore per questa perdita.

