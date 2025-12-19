Nella mattinata di oggi, poco dopo le 8, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti in località Corlo, nel comune di Montone, per un incendio che ha interessato un rimessaggio edile. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme ed evitare il coinvolgimento di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Deposito di un'azienda edile va in fiamme: l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare incendio

Leggi anche: Incendio in un’azienda di smaltimento a Valmorea: trattore in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Leggi anche: Principio d'incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti, intervento dei vigili del fuoco a Chieti [FOTO]

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In fiamme a Faido il deposito di un’impresa edile.

Incendio al deposito di legno, fiamme spente nella notte: gli agricoltori al fianco dei 55 vigili del fuoco con i trattori pompe - Proseguono ancora le operazioni di spegnimento dell'incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco, Udine. ilgazzettino.it

Incendio distrugge deposito di un cantiere edile a Castelfidardo: cinque mezzi avvolti dalle fiamme - Un incendio si è sviluppato ieri sera, sabato 23 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 23:45 in via Damiano Chiesa: il rogo ha distrutto l'interno del deposito di una ditta ... corriereadriatico.it

Un blitz di fuoco nel deposito edile: furgoni distrutti, l’ombra del dolo a Castelfidardo - C’è ancora la paura impressa negli occhi di chi, domenica sera, ha temuto il peggio per uno spaventoso ... corriereadriatico.it

Un vasto incendio è divampato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre all’interno del deposito mezzi di un’azienda di spedizioni, lungo la strada provinciale che collega la città ionica a Statte. Le fiamme hanno coinvolto numerosi furgoni parcheggia - facebook.com facebook