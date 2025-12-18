Firenze incendio nel cantiere vicino alla scuola

Un incendio scoppiato nel cuore della notte ha interessato il cantiere vicino al liceo Leonardo da Vinci a Firenze, provocando preoccupazione tra la popolazione e le autorità. L’incidente, avvenuto mercoledì 17 dicembre poco prima di mezzanotte, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle aree di cantiere in città.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato intorno alle 23:30 di mercoledì 17 dicembre nel cantiere adiacente al liceo Leonardo da Vinci, via Giovanni dei Marignolli. Le fiamme hanno interessato due bagni chimici posizionati all'interno dell'area di lavoro, a ridosso del cortile dell'istituto. Il rogo ha generato fiamme molto alte e una colonna di fumo nero. Nessun ferito e niente danni alla scuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti né danni all'istituto scolastico. Le cause dell'incendio.

