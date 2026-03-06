Incendio in una abitazione a Oleggio | salvate tre persone bloccate sul balcone

Nella notte di venerdì 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Oleggio, in provincia di Novara, per un incendio in un'abitazione. Sul posto sono arrivati con autoscala e due autobotti, riuscendo a salvare tre persone che erano rimaste bloccate sul balcone. L’intervento è iniziato intorno alle 2 e ha visto coinvolti sia il distaccamento di Oleggio che quello di Romagnano.

Incendio in provincia di Novara. Squadre dei vigili del fuoco della centrale e dei distaccamenti volontari di Oleggio e Romagnano sono intervenute verso le ore 2 di questa notte, venerdì 6 marzo, con autoscala e due autobotti a Oleggio per un incendio in una abitazione. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme stavano interessando entrambi i due piani fuori terra della casa e c'erano tre persone che si trovavano sul balcone per sfuggire a fumo e calore. I tecnici hanno messo in salvo le tre persone con scala italiana e autoscala per affidarle alle cure del 118 e hanno spento e messo in sicurezza l'area. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

