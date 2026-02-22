Firenze | incendio in un palazzo di via Cavour Sette persone salvate L’allarme dato da una pattuglia della Digos

Un incendio ha colpito un edificio in via Cavour a Firenze, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Una pattuglia della Digos, passando lì vicino, ha notato le fiamme e ha dato l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno evacuato sette persone intrappolate all’interno. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma i danni alla struttura sono significativi. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

© Firenzepost.it - Firenze: incendio in un palazzo di via Cavour. Sette persone salvate. L’allarme dato da una pattuglia della Digos

FIRENZE – Incendio in un palazzo di via Cavour. Sette persone messe in salvo grazie all’intervento della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato reso noto solo oggi, 22 febbraio 2026, dalla Questura. A notare le fiamme, durante il turno notturno, è stata una pattuglia della Digos impegnata nei servizi di controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili. Gli agenti, mentre transitavano in via Cavour, hanno udito un forte boato, verosimilmente dovuto allo scoppio di vetri, e hanno visto le fiamme fuoriuscire da una finestra al terzo piano di uno stabile residenziale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due personeOggi a Bibiana si è verificato un incendio in un appartamento di un palazzo in piazza San Marcellino, vicino a via Vittorio Veneto. Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedaleQuesta notte, un incendio scoppiato in via Crespi a Milano ha costretto all’evacuazione di dodici persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio al primo piano, evacuato un centro commerciale; Incendio in appartamento a Fucecchio, soccorso un uomo; Firenze, Ikea evacuata per un incendio: in centinaia in fuga ma è un falso allarme; Firenze, scatta l'allarme anticendio: evacuata l'Ikea. Ma non ci sono fiamme. Incendio in un palazzo: la Polizia mette in salvo sette personeNei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour a Firenze. 055firenze.it Firenze, incendio in un appartamento in Borgo San Frediano: due persone in ospedale per i fumiIncendio e strada chiusa in Oltrarno. Nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, si è verificato un incendio in un'abitazione in Borgo San Frediano a Firenze. L'incendio si è sviluppato all'interno di ... 055firenze.it Incendio a Fucecchio (Firenze), un uomo salvato dai Vigili del Fuoco - facebook.com facebook