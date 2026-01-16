Incendio di un autocarro sulla provinciale per Lenola intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, un autocarro è stato interessato da un incendio lungo la strada provinciale per Lenola, nel territorio di Fondi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’incidente non ha coinvolto altre persone e le cause sono al momento in fase di accertamento.

Un incendio ha coinvolto un autocarro in transito sulla strada provinciale per Lenola, nel territorio comunale di Fondi. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al NUE 112, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente circostante. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che ha reso necessario un temporaneo rallentamento del traffico lungo l’arteria provinciale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incendio di un autocarro sulla provinciale per Lenola, intervento dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Incidente tra autocarro e auto ad Alberoro: intervento dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fondi, autocarro a fuoco sulla provinciale per Lenola; Autocarro in fiamme nel sud pontino.; Camion distrutto dalle fiamme sulla provinciale per Lenola. Fondi, autocarro a fuoco sulla provinciale per Lenola - Incendio di un autocarro nella mattinata di mercoledì, nel territorio del Comune di Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola. radioluna.it

Incendio a Vastogirardi: autocarro in fiamme vicino alla stazione ferroviaria storica. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/varie/44191/incendio-a-vastogirardi-autocarro-in-fiamme-vicino-alla-stazione-ferroviaria-storica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.