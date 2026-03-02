Incendio su autoarticolato sull' autostrada A16 | Vigili del Fuoco in azione presso Lacedonia

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su richiesta della Polizia di Stato per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato sull’autostrada A16, nei pressi del casello di Lacedonia, al km 111. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in transito. I pompieri sono arrivati sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto, su richiesta della Polizia di Stato, per un incendio che ha interessato un autoarticolato in transito sull’autostrada, nei pressi del casello di Lacedonia, al km 111.Il mezzo e le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Incendio su Autostrada A16, autoarticolato in fiamme a Vallata: intervento dei Vigili del FuocoNel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in... Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternativePistoia, 26 gennaio 2026 – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, sulla autostrada A11, la Firenze Mare, dove poco dopo le 15... Contenuti e approfondimenti su Vigili del Fuoco. Temi più discussi: Incendio su tir a GPL, stop alla circolazione sull’A1: traffico in tilt verso Napoli; Camion di fieno avvolto dalle fiamme vicino ad Alseno, Via Emilia in tilt; Incendio nel piazzale di un'azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l'intervento nel Napoletano; Si incendia un camion di fieno in via Emilia: intervento dei vigili del fuoco e traffico in tilt a Rimale - Video. Incendio nel piazzale di un’azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoÈ accaduto nella serata di ieri a Santa Maria la Carità: i vigili del fuoco sono stati aggraditi durante l'intervento per spegnere un incendio in una ... fanpage.it Avete fatto tardi, vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoI pompieri sono stati aggraditi durante l’intervento per spegnere un incendio, che aveva interessato un tir di una ditta di autotrasporti. Quattro di loro sono stati aggrediti da un gruppo di facinoro ... internapoli.it Tra nevicate e rischio valanghe, i vigili del fuoco, con squadre specialistiche ed elicotteri, hanno garantito soccorsi in ambiente impervio e piena efficienza operativa per tutta la durata dei Giochi olimpici invernali - facebook.com facebook Anni 60: è sempre lavoro di squadra #vigilidelfuoco #lidoveserve x.com