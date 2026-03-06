Incendio a Fuorigrotta | fiamme alte mercato in fiamme

Nel pomeriggio del 6 marzo 2026, un incendio ha devastato il mercato rionale di Fuorigrotta. Le fiamme sono salite molto in alto e hanno prodotto una densa colonna di fumo che si è vista a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un vasto incendio ha colpito il mercato rionale di Fuorigrotta nel pomeriggio del 6 marzo 2026. Le fiamme hanno raggiunto altezze imponenti, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto per gestire l'emergenza. L'evento si è verificato intorno alle ore 16:00, in un contesto meteorologico caratterizzato da cielo nuvoloso con velature estese e temperature intorno ai 17 gradi. Al momento della redazione, le cause precise del rogo rimangono sconosciute e non vi è ancora stima certa dei danni materiali provocati dal sinistro. L'intervento delle forze...