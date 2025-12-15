Incendio vicino al ponte fiamme alte e fumo visibile in paese

Questa mattina a Vernasso, frazione di San Pietro al Natisone, si è sviluppato un incendio nelle vicinanze del ponte sulla strada statale SS 54 – via Alpe Adria. Le fiamme alte e il fumo visibile hanno causato momenti di preoccupazione tra i residenti, richiamando l’attenzione sulla situazione di emergenza nel paese.

Momenti di forte apprensione questa mattina a Vernasso, frazione di San Pietro al Natisone, dove un incendio è scoppiato nei pressi del ponte, lungo la strada statale SS 54 – via Alpe Adria. Fiamme alte e una densa colonna di fumo hanno attirato l’attenzione dei residenti, risultando visibili. Udinetoday.it

