Il Presidente Mattarella partecipa all' inaugurazione dell' anno giudiziario della Corte dei Conti – Il video

Il presidente Mattarella ha assistito all'apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, dopo aver ricevuto le relazioni sul lavoro svolto nel 2025. La presenza del Capo dello Stato si deve alla volontà di sottolineare l'importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Durante l’evento, sono stati presentati i dati sulla spesa pubblica e le verifiche effettuate. La cerimonia si è svolta nel palazzo di giustizia di Roma, davanti a numerosi rappresentanti istituzionali.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev