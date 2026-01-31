A Bari l' inaugurazione dell' anno giudiziario | Referendum lacera Paese su temi delicati

Questa mattina a Bari si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. La riforma della magistratura è stata al centro del dibattito, con i rappresentanti del settore che hanno sottolineato come il referendum abbia diviso il Paese su temi molto delicati. Durante l’evento, i giudici hanno discusso delle sfide future e delle modifiche in arrivo per il sistema giudiziario italiano.

La riforma della magistratura al centro della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuta questa mattina a Bari. Il presidente della Corte d'Appello di Bari, Franco Cassano, nella sua relazione in apertura della cerimonia si è soffermato sull'argomento della riforma. Anno giudiziario, Cassano a Bari: «Politica chiede mani libere, ma da lì a Mani pulite è un soffio» La cerimonia in tutte le sedi di Corte d'appello. Il governatore Decaro: «Io credo che serva una riforma della giustizia che vada incontro alle esigenze dei cittadini». I dati: in un anno i femminicidi. Bari, Decaro all'inaugurazione delll'anno giudiziario: «No a una riforma sulla giustizia che serve solo alla politica»

