Centro diurno disturbi cognitivi e demenze intitolato allo psichiatra Pippo Provenzano

L’Asp di Agrigento ha intitolato il proprio Centro diurno disturbi cognitivi e demenze all’indimenticato psichiatra Pippo Provenzano, già direttore del dipartimento di Salute mentale della stessa Asp e dell’unità operativa complessa Malattie psichiatriche, degenerative e involutive oggi guidata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L’ASP di Agrigento dedica allo psichiatra Pippo Provenzano il Centro Diurno Disturbi Cognitivi e Demenze - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha intitolato il proprio Centro Diurno Disturbi Cognitivi e Demenze all’indimenticato psichiatra Pippo Provenzano, già direttore del Dipartimento di Salute ... grandangoloagrigento.it

