Il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze di Vigevano Lomellina, gestito dalla Fondazione Mondino, ha visto raddoppiare il numero di pazienti negli ultimi due anni. Questa crescita deriva dall’aumento delle diagnosi e dalla maggiore consapevolezza tra le persone anziane. In particolare, più famiglie si rivolgono ora alla struttura per supporto e cure.

Raddoppiati i pazienti seguiti dal Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd) di Vigevano Lomellina della Fondazione Mondino aperto nel marzo di due anni fa. Nel 2025 il Cdcd ha seguito 1.347 pazienti (734 nel 2024). Nel dettaglio, sono state effettuate 631 prime visite neurologiche, fondamentali per l’inquadramento clinico dei pazienti. Vi si affiancano 922 valutazioni neuropsicologiche, che hanno consentito un’analisi approfondita delle funzioni cognitive. Di rilievo anche l’attività in ambito neuroradiologico: sono state eseguite 235 risonanze magnetiche (tempi d’attesa di un mese e mezzo) e 71 tac (tempi d’attesa di 2 settimane). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disturbi cognitivi, raddoppiati i pazienti

Il Comune di Cellole inaugura un nuovo servizio ASL dedicato agli anziani con disturbi cognitivi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Disturbi cognitivi, raddoppiati i pazienti; Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze di Vigevano: in due anni raddoppiati i pazienti.

Disturbi neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Raddoppiati in 10 anni: ne soffre 1 su 5. Al via il 28° Congresso SinpiaI disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono 1 bambino-adolescente ogni 5. In meno di dieci anni i piccoli seguiti nei servizi di neuropsichiatria sono raddoppiati. Questi sono solo alcuni ... quotidianosanita.it

Nascono i Centri per i disturbi cognitivi e le demenzeLo prevede il nuovo Piano regionale Demenze approvato dalla giunta regionale. I nuovi Centri saranno almeno 4. Collaboreranno in stretto rapporto con i distretti sociosanitari, saranno messi in rete e ... quotidianosanita.it

Come fare per: accedere allo Sportello Demenze Le demenze, o disturbi neurocognitivi, comportano un progressivo declino delle funzioni cognitive e delle autonomie quotidiane. Accanto ai sintomi cognitivi possono comparire disturbi psicologici e comport facebook