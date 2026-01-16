WWE | CM Punk sarà il protagonista della Showcase di WWE2K26?

Si avvicina il lancio di WWE2K26, e cresce l’attesa per il trailer ufficiale. Tra le ipotesi circolano anche quelle relative alla presenza di CM Punk come protagonista della nuova versione del gioco. Sebbene non ci siano comunicazioni ufficiali, le anticipazioni suggeriscono un’attenzione particolare alle modalità e alle novità che potrebbero essere introdotte.

Anche se non c’è stato un’annuncio ufficiale, sembra mancare sempre meno alla rivelazione del trailer di WWE2K26, con esso, iniziano anche le speculazioni sulle possibili modalità e migliorie del gioco. Showcase basata su CM Punk?. Secondo un nuovo report di Mike Straw di Insider Gaming, il campione del mondo WWE CM Punk sarà il wrestler protagonista della modalità Showcase di WWE 2K26. Punk è apparso nella prima modalità Showcase in WWE 2K15 e parteciperà nuovamente alla versione di quest’anno. La modalità Showcase consente ai giocatori di ricreare i momenti chiave delle carriere di vari wrestler, tra cui “ Stone Cold” Steve Austin, John Cena, Becky Lynch e altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

