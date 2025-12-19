Città di Castello potenziati i controlli della polizia locale nelle festività In campo anche unità cinofila

Durante le festività, Città di Castello intensifica i controlli della polizia locale, garantendo maggiore sicurezza e serenità ai cittadini e ai visitatori. L’azione si estende anche all’impiego di unità cinofile, per un presidio più efficace del territorio e tutela dell’ordine pubblico nel centro storico. Un impegno mirato a preservare il clima di festa e a prevenire eventuali disordini, assicurando un’atmosfera tranquilla e piacevole per tutti.

