Città di Castello potenziati i controlli della polizia locale nelle festività In campo anche unità cinofila
Durante le festività, Città di Castello intensifica i controlli della polizia locale, garantendo maggiore sicurezza e serenità ai cittadini e ai visitatori. L’azione si estende anche all’impiego di unità cinofile, per un presidio più efficace del territorio e tutela dell’ordine pubblico nel centro storico. Un impegno mirato a preservare il clima di festa e a prevenire eventuali disordini, assicurando un’atmosfera tranquilla e piacevole per tutti.
Per tutto il periodo delle festività a Città di Castello verrà rafforzata la presenza di polizia locale in centro storico. Il piano prevede il potenziamento dei controlli da parte della polizia locale per tutte le feste, prevedendo servizi appiedati in centro storico con due agenti che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Carabinieri, unità cinofila e Asl: maxi controlli a Trecate
Leggi anche: Raffica di controlli della polizia locale nelle ultime 48 ore: scattano denunce e sequestri
https://www3.saturnonotizie.it/news/read/204215/terremoto-citt-di-castello.html - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.