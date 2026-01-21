Venticinque anni di attesa Adesso Talenti può avere più parcheggi e nuovi spazi pubblici

Dopo venticinque anni di attesa, Talenti si rinnova con nuovi parcheggi e spazi pubblici. Questa trasformazione faciliterà interventi di manutenzione e riqualificazione, ripristinando aree che per lungo tempo sono rimaste in sospeso. Il progetto mira a migliorare la vivibilità del quartiere, offrendo alla comunità ambienti più funzionali e accessibili, contribuendo a valorizzare il patrimonio urbano e sociale di Talenti.

Un quartiere che è pronto a trasformarsi, sul quale sarà più facile attuare interventi pubblici di manutenzione e riqualificazione nonché restituire spazi, per lungo tempo rimasti sospesi come in un limbo, alla cittadinanza.La convenzione di Parco Talenti“A Parco Talenti si volta pagina” così.🔗 Leggi su Romatoday.it

Parcheggi e spazi pubblici, la Regione finanzia i Comuni. Boni: “Risorse a servizio delle comunità”La Regione Toscana ha stanziato quasi 5 milioni di euro per finanziare parcheggi e spazi pubblici nei Comuni, offrendo un impulso importante allo sviluppo delle comunità locali.

"Adesso abbiamo bisogno di nuovi spazi"La Uisp Grosseto ha condiviso il bilancio annuale, evidenziando risultati positivi e alcune criticità.

