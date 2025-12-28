Sorveglianza in città nuove telecamere in arrivo

A Santa Maria Capua Vetere sono in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza. Il Comune ha programmato l’installazione di dispositivi aggiuntivi in piazza Mazzini, Simonelli e alla rotonda, per rafforzare la sicurezza urbana. La decisione, comunicata dal responsabile del settore polizia locale e attività produttive, mira a migliorare il monitoraggio della città e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Nuove telecamere in arrivo a Santa Maria Capua Vetere. E' quanto stabilito dal responsabile del settore polizia locale e attività produttive del comune sammaritano che ha integrato la fornitura di telecamere per il sistema di videosorveglianza in piazza Mazzini, Simonelli e alla rotonda di.

