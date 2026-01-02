Fossacesia potenzia la videosorveglianza | avviata la procedura per nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe

Il Comune di Fossacesia ha avviato la procedura per l’installazione di nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la copertura dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, garantendo una maggiore sicurezza e controllo. Questa iniziativa mira a potenziare le capacità di monitoraggio senza alterare l'equilibrio urbano e rispettando le normative vigenti.

