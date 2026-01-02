Fossacesia potenzia la videosorveglianza | avviata la procedura per nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe
Il Comune di Fossacesia ha avviato la procedura per l’installazione di nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la copertura dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, garantendo una maggiore sicurezza e controllo. Questa iniziativa mira a potenziare le capacità di monitoraggio senza alterare l'equilibrio urbano e rispettando le normative vigenti.
L'amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la procedura per l'acquisto di nuove telecamere ambientali e di sistemi di lettura targhe, con l'obiettivo di potenziare e rendere più efficiente l'impianto di videosorveglianza del territorio comunale. L'intervento è finalizzato a garantire un.
