Un atleta si prepara a sfidare le acque gelide del lago di Anterselva in un evento di apnea dinamica sotto il ghiaccio, organizzato da Bzsub e in programma dal oggi all’8 marzo. La competizione prevede immersioni in condizioni estreme, con il tentativo di stabilire un nuovo record di profondità e tempi. La prova si svolge in un contesto naturale e senza supporto di attrezzature motorizzate.

MONTE ARGENTARIO Tutto pronto per l’evento di apnea dinamica sotto ghiaccio organizzato da Bzsub, in programma da oggi all’8 marzo al lago di Anterselva. Protagonista sarà Luca Casalini (foto), santostefanese campione italiano 2021 di apnea statica, che tenterà di stabilire ben tre record mondiali Cmas senza muta, indossando solo un costume da bagno. Un team di 30 persone sta preparando l’evento, la collaborazione tra diversi club subacquei è fondamentale, con il supporto della Fipsas, e con la partnership di alcune Direzioni della Rai. Il Comune di Monte Argentario rivolge un grande in bocca al lupo a Luca Casalini per la straordinaria sfida di apnea dinamica sotto ghiaccio che si terrà al Lago di Anterselva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In apnea sotto il ghiaccio. Casalini tenta il primato

Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026.

Incrocio tra via Casalini e via Castellana, torna in funzione il semaforoGli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di Amg Energia hanno completato l’intervento di manutenzione straordinaria,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a In apnea sotto il ghiaccio Casalini....

Temi più discussi: Alla conquista del record di apnea sotto i ghiacci. Casalini tenta l’impresa nel lago di Anterselva; ??Sotto il ghiaccio per sfidare il limite: tre record mondiali di apnea al lago di Anterselva; In apnea sotto il ghiaccio. Casalini tenta il primato; Luca Casalini sfida in apnea il ghiaccio e tenta tre record mondiali.

Alla conquista del record di apnea sotto i ghiacci. Casalini tenta l’impresa nel lago di AnterselvaIl lago di Anterselva, in Alto Adige, dal 6 all’8 marzo, è il teatro di tre tentativi di record mondiali di apnea dinamica sotto il ghiaccio. Attore dell'imprese, senza muta di protezione, l'atleta to ... msn.com

RECORD APNEA SOTTO GHIACCI, SFIDA PER LUCA CASALINIRoma, 4 mar - Dal 6 all’8 marzo, il lago di Anterselva, in Alto Adige, sarà il teatro di tre tentativi di record mondiali CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea dinamica sotto il g ... 9colonne.it

Istituto Comprensivo CASALINI di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) per ALDO MORO. 23 febbraio 2026 - facebook.com facebook