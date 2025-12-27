Incrocio tra via Casalini e via Castellana torna in funzione il semaforo

Gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di Amg Energia hanno completato l’intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dal Comune, con cui è stato sostituito un componente ormai fuori produzione dell’impianto.“A causa del guasto - dicono da Amg - il semaforo era. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Incrocio tra via Casalini e via Castellana, semaforo spento per ragioni di sicurezza: “Verifiche sulla rete gas”

Leggi anche: Lumaca manda in tilt semaforo a Bovisio Masciago: incidente tra auto all’incrocio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incrocio tra via Casalini e via Castellana, semaforo spento per ragioni di sicurezza: “Verifiche sulla rete gas”; Perdita di gas a un incrocio, ripristinata la tubazione ma il semaforo è ancora spento; Incrocio Casalini-Castellana: rintracciata ed eliminata una dispersione di gas.

Incrocio Casalini-Castellana: rintracciata ed eliminata una dispersione di gas - PALERMO – Rintracciata ed eliminata una dispersione di gas all’incrocio tra via Castellana, via Casalini e via Roccazzo. livesicilia.it

Perdita di gas a un incrocio, ripristinata la tubazione ma il semaforo è ancora spento - Gli operatori di Amg Energia hanno completato con successo l'intervento per l' eliminazione di una dispersione di gas individuata all' incrocio tra via Castellana, via Casalini e via Roccazzo. lasicilia.it