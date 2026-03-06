Imprese oltre 7.300 sono femminili | l' elenco dei comuni del Ferrarese con più presenza ' rosa'

In provincia di Ferrara, oltre 7.300 imprese sono gestite da donne, distribuite tra vari comuni del territorio. Queste imprese sono spesso di piccole dimensioni e avviate principalmente con capitale familiare, che influisce sulla capacità di investire. Le imprenditrici sono generalmente più istruite, preferiscono collaborare con altre donne e mostrano attenzione al benessere dei dipendenti.

Fanno le imprenditrici per scelta e non per ripiego, sono più istruite, preferiscono lavorare con altre donne e sono attente al benessere dei propri collaboratori, ma sono più piccole di dimensione e utilizzano molto il capitale familiare per l’avvio, cosa che limita la propensione ad investire e innovare. Se però puntano sul capitale finanziario (utilizzando incentivi e credito bancario all’avvio), il loro livello di produttività cresce del +33% e raggiunge il +40% se a questo si aggiunge anche la formazione. Sono 7.329 (il 23,6% del totale, il 22,8% nel 2015) le imprese femminili ferraresi a fine 2025, quota più elevata sia della media regionale (21,1%), sia di quella nazionale (22,3%). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nel Ravennate il 21% delle imprese sono femminili: nuove attività per promuovere le aziende 'rosa'"La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

L'imprenditoria ferrarese è sempre più 'rosa': è femminile oltre il 22% delle realtàLa tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

Tutto quello che riguarda Imprese oltre 7 300 sono femminili....

Discussioni sull' argomento Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Ricerca professionisti: per le imprese piacentine oltre la metà delle posizioni potrebbe restare vacante; Mancano oltre 300 autisti, allarme per le aziende di trasporto della Marca; Randstad porta a Verona gli Speed Date per le categorie protette.

Dritto e rovescio. . "Abbiamo già fatto il decreto bollette per ridurre la bolletta sopratutto ai cittadini meno abbienti e alle imprese" Antonio Tajani a #drittoerovescio - facebook.com facebook

DIRETTA | Intesa Sanpaolo premia a Brescia le Imprese Vincenti del territorio #ANSA x.com