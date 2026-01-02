Nel Ravennate il 21% delle imprese sono femminili | nuove attività per promuovere le aziende ' rosa'

Nel Ravennate, il 21% delle imprese sono gestite da donne, testimonianza di un impegno costante e resiliente. Nonostante le difficoltà economiche, le imprenditrici locali continuano a sviluppare nuove attività, contribuendo alla crescita e alla diversificazione del tessuto commerciale. Questa presenza femminile rappresenta un elemento di vitalità e di innovazione, sottolineando l'importanza di sostenere e valorizzare le imprese 'rosa' nella regione.

"La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi. Nelle attuali difficoltà congiunturali che stiamo attraversando, infatti, un dato positivo arriva proprio dal mondo dell'imprenditoria femminile.

