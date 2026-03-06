Il weekend di Cardinale | prima l’incontro con Trump poi il derby di Milano

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha programmato un weekend ricco di impegni. Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', nel suo programma è previsto un incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seguito dal derby di Milano tra Inter e Milan. L’evento si svolgerà in diverse location e coinvolgerà diverse personalità del mondo dello sport e della politica.

Gerry Cardinale sarà ospite di Trump alla Casa Bianca. Dopo la notizia del ritorno a Milano del numero 1 rossonero nella giornata di domani, ecco alcune novità sul programma (piuttosto intenso) del proprietario del Milan. A svelare l'incontro col Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump è la versione online de 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la 'Rosea', prima che Gerry Cardinale voli in direzione Milano, parteciperà a una tavola rotonda sullo sport universitario organizzata dallo stesso Trump e in programma alla Casa Bianca nelle prossime ore. Solo dopo questo prestigioso incontro, il proprietario di RedBird arriverà nel capoluogo lombardo.