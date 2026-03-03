Cardinale torna al derby di Milano | il futuro tra stadio e NBA in Europa

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, tornerà a seguire il derby di Milano. La sua presenza si inserisce in un quadro di attenzione verso le infrastrutture e le opportunità di espansione internazionale del club. Tra i progetti in corso, ci sono lo sviluppo dello stadio e l’interesse per il basket in Europa. La partita rappresenta un momento importante per il club nel contesto di queste strategie.

Il milan guarda al futuro con una focalizzazione mirata su infrastrutture e sviluppo internazionale. Gerry Cardinale, proprietario del club, sarà presente a San Siro per il derby con l’Inter, segnando una presenza sempre più attiva nelle scelte strategiche della società e nei progetti che ne delineano il percorso. Questo derby segna la terza visita di Cardinale a San Siro in meno di due mesi: a gennaio aveva incontrato la dirigenza rossonera per confrontarsi sulle prospettive del club e, a febbraio, era presente all’incontro della Lega riservato ai proprietari. Sarà il sesto appuntamento di Cardinale nello stadio meneghino dal suo primo ritorno, avvenuto il 3 settembre 2022, quando il Milan vinse 3-2 contro l’Inter e conquistò lo scudetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

