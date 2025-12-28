Trump telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky | il precedente disastroso per Kiev

Prima dell’incontro con Zelensky, Donald Trump ha avuto una telefonata con Vladimir Putin, una dinamica già osservata in passato. Questo precedente ha avuto conseguenze negative per il presidente ucraino, evidenziando le delicate tensioni tra le parti e le implicazioni geopolitiche di tali incontri. La sequenza solleva interrogativi sulla strategia diplomatica e gli effetti delle comunicazioni tra le figure di vertice coinvolte.

(Adnkronos) – Donald Trump incontra Volodymyr Zelensky ma prima parla con Vladimir Putin. Una sequenza già vista, con effetti disastrosi per il presidente ucraino. Zelensky, a febbraio 2025, è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Trump, poche ore prima, aveva avuto un colloquio telefonico con il presidente russo. L'incontro con Zelensky .

