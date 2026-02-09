Riapre il criptoportico della villa Bellini | visite guidate ogni domenica
Da questa domenica, i cittadini di Catania potranno scoprire un angolo nascosto della loro città. Riapre al pubblico il criptoportico della Villa Bellini, che sarà accessibile gratuitamente ogni settimana. Il monumento, restaurato di recente, resta per anni rimasto sconosciuto ai più, ma ora si potrà visitare con visite guidate programmate ogni domenica. Un modo per conoscere meglio un pezzo di storia locale che fino a oggi era rimasto nascosto.
Ogni domenica sarà possibile visitare gratuitamente il criptoportico della Villa Bellini, un monumento recentemente restaurato e per lungo tempo pressoché sconosciuto a molti catanesi. Il Criptoportico è stato costruito per volontà del principe Ignazio Paternò Castello che volle realizzare, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Villa Bellini
Etruschi in Olanda. Visite guidate al Maec ogni domenica
Ogni domenica, il Maec di Cortona propone visite guidate dedicate alla mostra
Visite guidate alla scoperta della natura, l’Oasi riapre le porte
L'Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo riapre le sue porte il 18 gennaio, offrendo visite guidate per scoprire le caratteristiche della natura locale.
Ultime notizie su Villa Bellini
Argomenti discussi: Dal Criptoportico alla Rocca: Urbisaglia accoglie i futuri piloti dell’Aeronautica Militare; Tende e rifiuti nel criptoportico, degrado nell'area archeologica di Mondragone.
Rinasce il Criptoportico di Villa Bellini: ogni domenica visite guidate gratuite tra storia e misteroUn tesoro nascosto nel cuore di Catania torna finalmente alla luce. Grazie ai fondi PNRR e all’impegno della Direzione Politiche per l’Ambiente, il Criptoportico della Villa Bellini riapre stabilmente ... catania.mobilita.org
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.