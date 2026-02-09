Riapre il criptoportico della villa Bellini | visite guidate ogni domenica

Da questa domenica, i cittadini di Catania potranno scoprire un angolo nascosto della loro città. Riapre al pubblico il criptoportico della Villa Bellini, che sarà accessibile gratuitamente ogni settimana. Il monumento, restaurato di recente, resta per anni rimasto sconosciuto ai più, ma ora si potrà visitare con visite guidate programmate ogni domenica. Un modo per conoscere meglio un pezzo di storia locale che fino a oggi era rimasto nascosto.

Ogni domenica sarà possibile visitare gratuitamente il criptoportico della Villa Bellini, un monumento recentemente restaurato e per lungo tempo pressoché sconosciuto a molti catanesi. Il Criptoportico è stato costruito per volontà del principe Ignazio Paternò Castello che volle realizzare, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Villa Bellini

Ogni domenica, il Maec di Cortona propone visite guidate dedicate alla mostra

L'Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo riapre le sue porte il 18 gennaio, offrendo visite guidate per scoprire le caratteristiche della natura locale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villa Bellini

Argomenti discussi: Dal Criptoportico alla Rocca: Urbisaglia accoglie i futuri piloti dell’Aeronautica Militare; Tende e rifiuti nel criptoportico, degrado nell'area archeologica di Mondragone.

Rinasce il Criptoportico di Villa Bellini: ogni domenica visite guidate gratuite tra storia e misteroUn tesoro nascosto nel cuore di Catania torna finalmente alla luce. Grazie ai fondi PNRR e all’impegno della Direzione Politiche per l’Ambiente, il Criptoportico della Villa Bellini riapre stabilmente ... catania.mobilita.org