Musica | i Marlene Kuntz suonano il Vile anche in Umbria

I Marlene Kuntz si esibiranno in Umbria durante la nona edizione di Chroma Festiva, che si terrà a Bastia Umbra. La band ha annunciato la propria partecipazione, portando sul palco il loro album Vile. L’evento rappresenta uno dei primi appuntamenti della manifestazione musicale prevista per questa edizione. La data dell’esibizione e altre informazioni sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Primi anninci per il cartellone della nona edizione di Chroma Festiva. A Bastia Umbra arrivano i Marlene Kuntz. La storica band piemontese porterà sul palco del festival, il 12 giugno, una tappa speciale del tour estivo "Marlene Kuntz suona Il Vile". Si tratta di un evento straordinario che celebra i trent'anni di un disco considerato una vera e propria pietra miliare della musica italiana. Pubblicato originariamente il 26 aprile 1996, Il Vile è stato inserito da Rolling Stone Italia tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Marlene Kuntz, ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album “Il Vile”CUNEO - In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di...

Marlene Kuntz, il disco Il Vile esce in una versione speciale e limitataIl Vile, il secondo disco dei Marlene Kuntz, uscirà in una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata dall’illustratore Alessandro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marlene Kuntz.

Temi più discussi: Marlene Kuntz: Carta, musica e coscienza. Vi raccontiamo il nostro Vile; A Nordest sarà un marzo all’insegna della buona musica: ecco dieci live da non perdere; Concerti nei locali: 6 live da non perdere nel vicentino sabato sera; Le cover più rock di Sanremo: e l’Ariston si trasforma in un club.

Musica: i Marlene Kuntz suonano il Vile anche in UmbriaLa storica band piemontese porterà sul palco del festival, il 12 giugno, una tappa speciale del tour estivo Marlene Kuntz suona Il Vile. Si tratta di un evento straordinario che celebra i trent'anni ... perugiatoday.it

Marlene Kuntz Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaI Marlene Kuntz - storico gruppo rock italiano con frontman Cristiano Godano - dopo l'esperienza dello scorso anno con l’accompagnamento dell’orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, han ... radiomusik.it

Sta per iniziare il tour e venerdì arriverà anche “Il Vile Illustrato”. Ci stiamo godendo l’attesa, e voi “Marlene Kuntz suona IL VILE” 05 MARZO - THE CAGE - LIVORNO 07 MARZO - MAMAMIA - SENIGALLIA 12 MARZO - NEW AGE - TREVISO 19 MARZO - EST - facebook.com facebook