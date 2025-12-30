Modena chiama i futuri comandanti ecco il bando 2026 27 per l' accesso all' Accademia Militare

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione all’Accademia Militare di Modena per l’anno accademico 2026-2027. Questa procedura è rivolta ai giovani interessati a intraprendere una carriera nelle forze armate italiane. Di seguito, i dettagli e le modalità di partecipazione per chi desidera candidarsi a diventare futuro comandante.

Nei giorni scorsi il ministero della Difesa ha ufficialmente pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia militare per l'anno accademico 2026-2027. Un appuntamento atteso da migliaia di studenti in tutta Italia che sognano di varcare la soglia del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

