Accademia Taekwondo Modena protagonista all' Insubria cup 2026

Ottima prestazione per gli Atleti dell'Accademia Taekwondo Modena all'Insubria cup 2026 che ha visto la partecipazione di oltre 100 società provenienti da tutta Italia ed estero e circa 800 partecipanti Oro e Titolo Internazionale per Daniel Canaj che domina la Categoria con 3 incontri mozzafiato. Vittoria anche per Hajar El Koudri contro una nazionale spagnola: ottimo preludio in vista dei prossimi Campionati italiani di Marzo. Medaglia d'oro infine per Mohammad Kachakeche tra i Cadetti, prossimo anche lui ai Campionati italiani di fine marzo. Si fermano in finale conquistando una bellissima medaglia d'argento Matteo Canaj all'esordio nei Cadetti, vince la semifinale e perde di poco la finale. Secondo gradino del podio per Abdellah Aouachi e Jared Tupas, esordienti tra gli Junior che vincono gli incontri preliminari e si fermano ad un passo dal titolo. Infine Titolo di Vice Campione Internazionale anche per Pinar Cetin, che in una categoria durissima arriva all'atto finale e perde per qualche dettaglio il titolo.

