Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto Stroppa | C' è sempre da migliorare

Il Venezia affronta la Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie B 2025/26. La squadra di Stroppa punta a consolidare la posizione in classifica, cercando continuità e miglioramenti. La partita si svolgerà domani alle ore 15, offrendo un’ulteriore opportunità per mantenere la vetta e proseguire il cammino stagionale con attenzione e determinazione.

Un Venezia che cerca continuità per rimanere agganciato alla vetta della classifica di serie B scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 15, al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato 202526.

