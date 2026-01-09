Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto Stroppa | C' è sempre da migliorare

Il Venezia affronta la Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie B 2025/26. La squadra di Stroppa punta a consolidare la posizione in classifica, cercando continuità e miglioramenti. La partita si svolgerà domani alle ore 15, offrendo un’ulteriore opportunità per mantenere la vetta e proseguire il cammino stagionale con attenzione e determinazione.

Video Reggiana Venezia (79-89)/ Sintesi e highlights: rimonta della Reyer! (Lega A basket 16 novembre 2025) - Al Palazzo dello Sport Giulio Bigi la Reyer Venezia si aggiudica un altro successo in trasferta sconfiggendo la Pallacanestro Reggiana per 89 a 79. ilsussidiario.net

Reggiana sconfitta da Venezia - I biancorossi, sul parquet di casa del Palabigi, hanno ceduto contro Venezia, incassando la quinta sconfitta consecutiva in ... rainews.it

La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-reggiana EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-reggi - facebook.com facebook

#Reggiana- #Venezia, 259 i biglietti venduti per il Settore Ospiti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.