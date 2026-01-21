Ddl Antisemitismo Pd ancora diviso | la maggioranza dem non ha un testo E Fratelli d’Italia rinvia la scelta del testo base al 27 gennaio per riguardo istituzionale

Il dibattito sul ddl antisemitismo continua a evidenziare le divisioni all’interno del panorama politico italiano. Mentre il Pd resta ancora senza un testo unificato, Fratelli d’Italia ha deciso di rinviare la definizione del testo base al 27 gennaio, motivando la scelta con ragioni istituzionali. L’intervento del partito di maggioranza si inserisce in un contesto complesso, che riflette le diverse posizioni e approcci sulla legge contro l’odio e la discriminazione.

Un inatteso intervento di Fratelli d’Italia contiene la deriva del Pd, ancora diviso sul ddl antisemitismo. In Commissione Affari costituzionali, presieduta dal meloniano Alberto Balboni, si è scelta la linea del testo base: niente comitato ad hoc per costruire una proposta condivisa, si procede invece partendo da uno dei ddl già depositati. Ma la scelta del testo di riferimento non è arrivata. Lo snodo slitta al 27 gennaio, il Giorno della Memoria, quando in molti speravano di avere già un testo pronto da legare a una data simbolica. E in questa dinamica avrebbe pesato anche una richiesta arrivata dal Pd.🔗 Leggi su Open.online

Ddl antisemitismo, domani al Senato la scelta del testo base: focus su Romeo e Scalfarotto (quasi identici), mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem GiorgisDomani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.

