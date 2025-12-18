Scelta fuori contesto Lo splendore medievale conservi la sua dignità
Lo scandalo dei megaliti in piazza Maggiore ha acceso un acceso dibattito cittadino. Raffaele Milani, presidente di Italia Nostra Bologna, interviene con una riflessione che invita a riscoprire l’autenticità del contesto storico, sottolineando come lo splendore medievale conservi tutta la sua dignità e valore culturale.
Sull’acceso dibattito cittadino di questi giorni sui megaliti disposti in piazza Maggiore, non può mancare il commento di Raffaele Milani (nella foto), presidente dell’ Associazione Italia Nostra sezione di Bologna. Associazione che ha la missione della tutela e della conservazione dei beni storici, artistici e naturali. Milani, come giudica queste installazioni in piazza Maggiore? "Francamente le trovo molte invasive. Sono anche sconcertato, perché stonano con le strutture spaziali che compongono la piazza. Questo gioco può anche essere giudicato intelligente se fosse in un altro luogo. Pensiamo allo splendore medievale della nostra piazza, che però con questi interventi mostra un difficile rapporto tra antico e moderno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
