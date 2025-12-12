Al Teatro Regio di Capitanata tornano in scena le Orex con ' DisIncanto'
Il 12 dicembre alle 20.30, il Teatro Regio di Capitanata ospita nuovamente le Orex con lo spettacolo 'DisIncanto'. Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, la compagnia torna sul palco per offrire un'esperienza teatrale coinvolgente e ricca di emozioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte e cultura.
Le Orex tornano sul palco il 12 dicembre alle 20.30 al Teatro Regio di Capitanata alle 20.30 con 'DisIncanto'. Lo spettacolo, scritto e diretto da Francesca Trisciuoglio Capozzi, va in scena grazie all'avviso ‘Lista Futura-La Puglia per la parità’ del Consiglio Regionale Pugliese, in cooperazione. Foggiatoday.itFresco di ritorno dal Teatro Regio di Torino, Umberto Clerici ci ha raccontato i suoi prossimi impegni e qualche aneddoto sul suo inseparabile violoncello del XVIII secolo. Tra tournée tra Europa e Australia e strumenti dal valore inestimabile che viaggiano sem - facebook.com FacebookOggi nel Teatro Regio di Parma si è svolta la cerimonia di presentazione della nuova @MichelinGuideIN Italia 2026 Ecco le novità legate all'Emilia-Romagna! visiter.it/michelin-guide… #GuidaMICHELINIT #MichelinGuide #MICHELINSTAR26 #InEmiliaR Vai su X
Fresco di ritorno dal Teatro Regio di Torino, Umberto Clerici ci ha raccontato i suoi prossimi impegni e qualche aneddoto sul suo inseparabile violoncello del XVIII secolo. Tra tournée tra Europa e Australia e strumenti dal valore inestimabile che viaggiano sem - facebook.com Facebook
Oggi nel Teatro Regio di Parma si è svolta la cerimonia di presentazione della nuova @MichelinGuideIN Italia 2026 Ecco le novità legate all'Emilia-Romagna! visiter.it/michelin-guide… #GuidaMICHELINIT #MichelinGuide #MICHELINSTAR26 #InEmiliaR Vai su X
SPETTACOLO Dagli abusi subiti al palco, in scena a Foggia c’è ‘Disincanto’ - Lo spettacolo, che reinventa le fiabe dei Grimm, diventa così la narrazione autentica delle esperienze di queste donne. statoquotidiano.it
Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025/2026: torna in scena ‘Bisticci & pasticci’ di Fabrizio Errico - Sul palco del Teatro Regio di Capitanata torna lo spettacolo comico ‘Bisticci & pasticci’ con testi e regia di Fabrizio Errico. foggiatoday.it