Alvito e Frosinone torna la rassegna Il teatro dei piccoli
Al via la 10* edizione della storica Rassegna di Teatro Ragazzi IL TEATRO DEI PICCOLI, al Teatro Comunale diAlvito e al Teatro Vittoria di Frosinone.L’amatissima Rassegna, totalmente dedicata al teatro per l’infanzia e le famiglie, organizzata da ErrarePersona con la direzione artista di Damiana. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, Alvito celebra la cultura con il premio "Val di Comino": oggi la cerimonia per l'edizione numero 50 - Era il 1976 quando l’allora vicepresidente della Provincia, lo scrittore Gerardo Vacana, fondava quello che è diventato negli anni uno dei premi letterari più prestigiosi. Secondo ilmessaggero.it
Frosinone, morì nel dirupo mentre raccoglieva fiori. La famiglia chiede un milione al Comune di Alvito - Una richiesta di risarcimento vicina al milione di euro è stata avanzata dai familiari di Paola Spalvieri, la donna di 56 anni originaria della Valle di Comino e residente a Roma, tragicamente ... Segnala ilmessaggero.it
Castello di Alvito in picchiata